So beliebt die Länderspiele bei den Fans auch sind, für die Klubtrainer sind sie oft ein Ärgernis. Wicky musste während der Tage seit dem 1:1 in Sion mit einem Rumpfteam (zehn bis elf Spieler) trainieren. Natürlich holte man deswegen Spieler aus den Nachwuchsmannschaften hoch ins Fanionteam. Aber taktische Trainings bringen wenig, wenn ein Grossteil der Mannschaft fehlt. «Für mich war die Situation neu, aber die Spieler kennen das ja schon länger», beschwichtigt FCB-Trainer Wicky.

Trotzdem können diese Pausen für die Nationalspieler enorm wichtig sein. Weil sie vielleicht zu Spielpraxis kommen, während sie im Klub mit der Bank vorlieb nehmen müssen. Man denke zum Beispiel an Fabian Schär während seiner Zeit bei Hoffenheim. Aber auch diesbezüglich stand die Länderspielpause für die Basler unter keinem guten Stern. Viele FCB-Stars erlitten Pleiten, mussten WM- oder EM-Träume beerdigen.

Wicky: «Es stimmt, dass es für den einen oder anderen nicht so gut lief. Wenn man 0:6 verliert wie Moi (Elyounoussi, d. Red.) mit Norwegen gegen Deutschland, dann gibt es sicher ein paar Sprüche von den Teamkollegen.» Er hat derweil Gespräche geführt, den Puls des Teams gefühlt. «Das Schöne am Fussball ist ja, dass man gleich wieder die Möglichkeit hat, das im nächsten Spiel zu korrigieren.»

Also heisst es Selbstvertrauen tanken gegen Lausanne. Denn am Dienstag wartet mit Manchester United ein ungemein schwerer Brocken auf den Serienmeister. Schon vergangene Woche beobachteten die Basler den englischen Giganten. Die Spieler jedoch sollen voll auf die Waadtländer fokussieren. Das hat Wicky ihnen in den letzten Tagen immer wieder eingebläut. Denn nur mit einem deutlichen Sieg gegen Lausanne kann der FCB erhobenen Hauptes in den Norden Englands reisen.