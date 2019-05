Atalanta Bergamo hat in der Serie A einen grossen Schritt in Richtung Champions League getan. Das Team mit dem Schweizer Remo Freuler holte bei Meister Juventus Turin ein 1:1 und kann am letzten Spieltag die Top-4-Klassierung mit einem Sieg im "Heimspiel" gegen Sassuolo verteidigen. Wegen des Stadionumbaus in Bergamo findet die Partie in Reggio nell'Emilia statt, im Heimstadion von Sassuolo.

Atalanta Bergamo stand in Turin sogar nahe am Sieg. Bis in die Schlussphase verteidigte das Überraschungsteam den Führungstreffer von Josip Ilicic (33.). Erst zehn Minuten vor dem Ende schoss der eingewechselte Mario Mandzukic aus spitzem Winkel und nach einem Torhüterfehler das 1:1.

Juventus Turin spielt in diesen Wochen eine schwache Rolle. Seit die Serienmeister als Titelverteidiger feststehen, haben sie kein Spiel mehr gewonnen und in vier Partien gegen Teams, die noch um die Europacup-Plätze kämpfen, bloss drei Punkte geholt. Zuvor hatten sie in 33 Runden nur fünf Mal nicht gesiegt.

Im Kampf um die letzten beiden Champions-League-Plätze zittert nun auch wieder Inter Mailand. Nach dem 1:4 in Neapel brauchen die Mailänder im letzten Spiel zuhause gegen das vom Abstieg bedrohte Empoli einen Sieg, um den fünftklassierten Stadtrivalen Milan (2:0 gegen Frosinone) mit Sicherheit auf Distanz zu halten.

Telegramme:

Milan - Frosinone 2:0 (0:0). - 61'765 Zuschauer. - Tore: 57. Piatek 1:0. 66. Suso 2:0. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 49. Donnarumma (Milan) wehrt Foulpenalty von Ciano ab.

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 33. Ilicic 0:1. 80. Mandzukic 1:1. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 92. Rote Karte gegen Bernardeschi (Juventus Turin).

Napoli - Inter Mailand 4:1 (1:0). - 35'000 Zuschauer. - Tore: 16. Zielinski 1:0. 61. Mertens 2:0. 71. Fabian Ruiz 3:0. 79. Fabian Ruiz 4:0. 81. Icardi (Foulpenalty) 4:1.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Chievo Verona - Sampdoria Genua 0:0. Empoli - Torino 4:1. Parma - Fiorentina 1:0.

Rangliste:

1. Juventus Turin 37/90 (70:28). 2. Napoli 37/79 (72:33). 3. Atalanta Bergamo 37/66 (74:45). 4. Inter Mailand 37/66 (55:32). 5. AC Milan 37/65 (52:34). 6. AS Roma 37/63 (64:47). 7. Torino 37/60 (49:36). 8. Lazio Rom 36/58 (52:40). 9. Sampdoria Genua 37/50 (58:51). 10. Sassuolo 37/43 (52:57). 11. SPAL Ferrara 37/42 (42:53). 12. Parma 37/41 (40:59). 13. Cagliari 37/41 (35:52). 14. Bologna 36/40 (42:51). 15. Fiorentina 37/40 (47:45). 16. Udinese 37/40 (37:52). 17. Empoli 37/38 (50:68). 18. Genoa 37/37 (39:57). 19. Frosinone 37/24 (29:69). 20. Chievo Verona 37/16 (25:75).