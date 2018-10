Kampala, Uganda: Hinter Gittern

Auch Verbrecher spielen Fussball. Zumindest in einem Gefängnis in Uganda. In einem Vorort der Hauptstadt Kampala sind 3500 Häftlinge untergebracht. Unter ihnen sind Mörder, Vergewaltiger und Drogenbarone. Auch wenn die Insassen die Freiheit verloren haben – die Leidenschaft für Fussball macht vor den Mauern und dem Stacheldraht keinen Halt. Gespielt wird elf gegen elf, die Mannschaften tragen Namen von europäischen Spitzenklubs. Am beliebtesten sind jene aus der englischen Premier League.

Eine Equipe besteht aus 16 bis 25 Häftlingen, dazu kommt je ein Trainer, Sekretär und Finanzverwalter. Letzter wird benötigt, da andere Gefangene ihre Lieblingsmannschaften finanziell unterstützen können. Mit den Spenden werden Trikots, Schuhe und Essen bezahlt. Die Spiele sind Höhepunkt im tristen Alltag, bis zu 1500 Häftlinge verfolgen die Partien auf dem hauseigenen Platz. Die Sieger erhalten Preise, die im Gefängnisalltag Gold wert sind: Zahnbürsten, Seife, Kleidung – und der Meister bekommt eine Ziege. Sie gibt entweder Milch oder wird zum Festmahl. Beides sind im Gefängnis Raritäten.

Vatikan, Italien: Der Fussballgott schaut zu

Wenn es den Papst nach Fussball dünkt, muss er nur vor die Tür gehen, denn auch der Vatikan hat eine Liga. 16 Teams spielen seit 2007 zwischen März und Mai um den Clericus Cup. Bei den teilnehmenden Mannschaften handelt es sich beispielsweise um Ordensniederlassungen oder Teams bestehend aus Absolventen des Priesterseminars. Über 50 Nationalitäten sind vertreten.

Auch die Schweizergarde stellte in den Anfangszeiten der Liga ein Team. Gespielt wird auf dem Campo Cardinale Spellmann, der rund einen Kilometer von der Peterskirche entfernt liegt und nach dem langjährigen Erzbischof von New York benannt ist.