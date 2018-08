Lugano-Präsident Angelo Renzetti bestätigte gegenüber dem Tessiner Radio, dass sich die beiden Vereine am Dienstagabend einig geworden seien. Der Transfer soll am Mittwoch formell vollzogen werden.

Der 24-jährige Gambier erzielte in der noch jungen Saison in Meisterschaft und Cup bereits vier Tore für Lugano und soll in Zürich den in die Türkei gewechselten Michael Frey und den nach Spanien gezogenen Raphael Dwamena ersetzen.