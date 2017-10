Wer es am besten verstanden hat, unsere enttäuschten Hoffnungen in Worte zu kleiden, war der Held, der Zyniker des Tages. Aber nun wird ausgerechnet unser Juniorentrainer, der mit allen Diplomen, unsere neue Lichtgestalt. So muss es gewesen sein, als sich in fernen Zeiten die Menschen um einen Propheten oder einen Medizinmann scharrten. Um von ihm zu erfahren, was die Zeichen des Himmels bedeuten und ob der ersehnte Regen nun kommen werde. Oder ob gar der Tag der Wiederkehr des Herrn zu erwarten sei.