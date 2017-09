12. März 2003: Der erste Punkt gegen ein B-Team aus Manchester

Nach vier Siegen in den ersten vier Spielen schont Alex Ferguson in der Zwischenrunde vier seiner Stammkräfte. Und so geht Basel erneut durch Gimenez in Führung. Ferguson reagiert, bringt Ryan Giggs und mit ihm kommt die Wende. United gleicht aus, Basel kann nicht zulegen. Das Unentschieden im Old Trafford reicht für United und besiegelt das Aus des FCB zwar nicht vollends. Zum Weiterkommen aber hätten sie im letzten Spiel gegen Juventus einen Sieg mit vier Toren Differenz gebraucht. Trotz 2:1-Sieg reichte es nicht.