Die ideale Welt des Vladimir Petkovic sieht so aus: Endlich wieder Nati-Spiele. Endlich wieder Debatten über präventives Verteidigen, Positivität im Spiel. Endlich wieder Diskussionen über die Stärke von Island, von England sowieso.

Und vielleicht vor allem: Endlich einmal Anerkennung für den grossartigen Schweizer Fussball, der geschafft hat, was es in seiner Geschichte noch nie gab: Dreimal in Serie in den Achtelfinal eines grossen Turniers vorzustossen nämlich.

Manchmal aber bleibt die ideale Welt ein Traum. Weil die Realität ganz anders aussieht. Weil es viele andere Themen gibt, die im Raum stehen. Themen, die zuerst aus der Welt geschafft werden müssen.

Am Montag trifft sich das Schweizer Nationalteam erstmals wieder seit der WM. Vor knapp zwei Monaten endete die Expedition in Russland mit einem 0:1 gegen Schweden. «Wir waren wie verklebt» – diese Worte von Petkovic sind noch in Erinnerung geblieben. Danach wurde das Nationalteam mutwillig in Einzelteile zerlegt. Die Folgen sind bis heute nicht absehbar.

Miescher und Behrami halfen nicht

Vielleicht ist die Brisanz dieser ersten Zusammenkunft nicht ganz so gross, weil Alex Miescher, der zurückgetretene Generalsekretär, nicht mehr dabei ist. Seine Aussagen, wonach es zu überlegen gilt, ob die Schweiz weiter auf Doppelbürger setzen will, haben die Spieler und die ganze Schweiz heftig erschüttert.

Sie haben etwas Zerstörerisches ausgelöst. Dass inmitten dieses Sturms auch noch Valon Behrami nach einem Telefongespräch mit Vladimir Petkovic zurückgetreten ist, hat dem Binnenklima des Teams auch nicht wirklich geholfen.