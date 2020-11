«Viele waren ein bisschen schockiert» - Eren Derdiyok spricht über Usbekistan

Seit Januar lebt er bereits dort, wechselte vom türkischen Klub Göztepe Izmir zum usbekischen Verein Pakhtakor Tashkent. Von Beginn an mit dabei ist auch seine Familie: Seine Frau und seine beiden Töchter. Die ältere Tochter geht bereits auf die internationale Schule, wie das auch schon in der Türkei der Fall war. Dort lernt sie Englisch und zu Hause wird meistens Türkisch gesprochen, erzählt Derdiyok. «Und jetzt im Nachhinein müssen wir Deutsch auch noch mit einbringen. Aber das wird kein Problem. Wenn sie so jung sind, sind sie noch aufnahmebegabter» fügt er hinzu und lacht. Es passt zu seiner entspannten Haltung, und das obwohl er für das Gespräch eigentlich wenig Zeit hat. Auch die vermeintlichen Sprachprobleme im Verein sieht er entspannt. Der Trainer, den er aus seiner Zeit in der Türkei kennt, entpuppt sich als Sprachtalent, kann auf Türkisch, Russisch und Englisch kommunizieren. Das ist im usbekischen Fussball nicht selbstverständlich. Wenige Ausländer finden den Weg in die asiatische Liga. Unter den 341 Spielern befinden sich gerade einmal 36 Legionäre. Bei Pakhtakor Tashkent sind es lediglich zwei, Eren Derdiyok ist einer davon. Der andere ist sein serbischer Mannschaftskollege Dragan Ceran. Doch eines kommt dem Schweizer dabei zugute: Er erklärt, dass die usbekische Sprache der Türkischen sehr ähnlich sei. Das mache das Verständnis einfacher, auch wenn er längst nicht alles verstehe.

Wenn Eren Derdiyok von seinem neuen Leben in Tashkent erzählt, bekommt sein Gegenüber schnell den Eindruck, dass er sich bereits gut eingelebt hat. Tashkent. Das ist die Hauptstadt des zentralasiatischen Landes Usbekistan, das früher auch Teil der Sowjetunion war. Der gebürtige Basler ist sich bewusst, dass man als in Europa lebender Mensch wenig Ahnung hat, was dieses Land ausmacht. Also klärt er auf: «Wenn man aus Europa kommt, erwartet man ein bisschen weniger. Aber unsere Besucher hatten immer einen guten Eindruck. Es gibt Cafés, Restaurants. Man hat alle Möglichkeiten, die man auch in Europa hat. Es lebt sich gut hier», lautet sein vorläufiges Fazit.

Sein Ex-Trainer lotste ihn ins unbekannte Usbekistan

Obwohl sich alles perfekt anhört, war die Zeit seit Januar keine einfache. Denn auch in Usbekistan grassiert die Coronapandemie. Zwischenzeitlich war er sogar selbst infiziert und im Verein ging es drunter und drüber. Volle usbekische Stadien kennt er nur aus Erzählungen seiner Teamkameraden. «Ich hab auch schon gefragt: Wie war das davor? Es gibt offenbar auch mal Spiele, bei denen mal 20000 bis 30000 Zuschauer das sind, aber das passiert halt seltener», meint Derdiyok zieht den Vergleich zu Europa. Selbiges tut der ehemalige Nationalspieler auch, was den Fussballalltag betrifft: «Die Möglichkeiten in Europa sind schon im Luxusbereich. Und hier ist es, sage ich mal, noch am Anfang der Entwicklung. Die bauen alles langsam auf.» Man habe zwar alles was man braucht, «aber klar, in manchen Bereichen ist schon ein Unterschied da.»

Auf die Frage, die sich wohl die meisten Fussballfans in der Schweiz stellen, wie er in Usbekistan gelandet ist, muss Derdiyok weit ausholen. Begonnen hat nämlich alles in der Türkei. Nach seiner Zeit in Deutschland, wo er bei der TSG Hoffenheim aussortiert wurde, holte ihn sein aktueller Trainer, Shota Arveladze, nach Istanbul. «Er hat mich in die Türkei nach Kasimpasa geholt. Und dann nach zwei Wochen hatte ich eine Verletzung, einen Kreuzbandriss. Dann war ich sechs Monate raus. Und genau nach sechs Monaten, als ich zurückkam, hat er den Verein verlassen. Da hatten wir also gar keine richtige Chance miteinander zu arbeiten.» Was folgt, sind mehr als fünf Jahre, die er in der Türkei verbringt. Nach Kasimpasa folgen die Stationen in Galatasaray und Göztepe. Vor allem letztere Station ist Derdiyok nicht gut in Erinnerung geblieben: «Da hat es einfach nicht harmoniert, es hat von der Chemie nicht gepasst. Und da sollte was passieren im Winter.» So passierte es, dass ihn sein alter Trainer Arveladze aus Kasimpasa-Zeiten kontaktierte und ihn ein weiteres Mal zu sich holte. Diesmal eben nach Tashkent. «Er weiss, was er an mir hat. Und er hat einen Stürmertypen wie mich gebraucht», begründet er den Kontakt zu seinem Trainer.