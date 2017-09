Bei einem Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels zog sich Christian Gentner schwere Kopfverletzungen zu. "Er hat definitiv eine schwere Gehirnerschütterung und wohl auch ein paar Knochen im Gesicht gebrochen", sagte VfB-Coach Hannes Wolf nach dem 1:0-Erfolg. "Aber die Ärzte sagen, er wird wieder okay. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist."

Gentner war in der 84. Minute vom herauseilenden Casteels mit dem Knie am Kopf getroffen und anschliessend mit einer Trage aus dem Stadion gebracht worden. Schiedsrichter Guido Winkmann verzichtete allerdings auf eine Verwarnung für Casteels, auch den Videobeweis nutzte er nicht. "Aber das interessiert mich jetzt gar nicht, die Schiedsrichter haben so einen schweren Job. Mich interessiert nur, dass unser Kapitän hoffentlich schnell wieder gesund wird", sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke.