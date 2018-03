Die Bilanz des FC Aarau in den elf Auswärtsspielen dieser Saison: Ein Sieg, zwei Unentschieden und acht Niederlagen! Das ist schlecht. Sehr schlecht! Was die Mannschaft von Trainer Marinko Jurendic am Donnerstag gegen Rapperswil-Jona gezeigt hat , ist eine Zumutung. Sandro Burki fasst es in drei Wörtern zusammen. «Ich bin enttäuscht», sagt der Sportchef des FC Aarau.