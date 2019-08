Keine Symptome verspürt

Ein Aneurysma ist eine massiv erweiterte Arterie. Am häufigsten kommt es an der Bauchaorta vor. Das Risiko für lebensbedrohliche Folgen ist besonders hoch, wenn ein Aneurysma im Gehirn oder in herznahen Blutgefässen reisst und so zu inneren Blutungen führt.

Besonders heimtückisch ist, dass ein Aneurysma in vielen Fällen keinerlei Symptome verursacht. Auch bei Ricky van Wolfswinkel war dies der Fall. Er weiss nicht, wie lange er schon damit lebt. «Klar ist, dass es nicht vom Schlag ist, den ich im Spiel gegen LASK erlitten habe», stellt der Holländer klar. Nach diesem Schlag im Champions-League-Qualifikationsspiel des FCB wurde das Aneurysma bei Untersuchungen entdeckt.