Obwohl Valencia in der letzten Transferperiode viel Geld ausgegeben hat, ist der Start in die Meisterschaft misslungen. Nach drei Spielen steht der Vierte der letzten Saison nur mit zwei Punkten da. Beim Stadtrivalen Levante machte Valencia zweimal einen Rückstand wett: nach einer guten Viertelstunde durch den Russen Denis Tscheryschew und in der 53. Minute dank einem vom Captain Dani Parejo verwandelten Penalty.

Valencia bestritt die Schlussviertelstunde in nummerischer Überzahl und hatte auch einige Gelegenheiten auf einen dritten Treffer. Zweimal traf die Mannschaft von Marcelino nur die Torumrandung. Der leihweise von Chelsea übernommene Michy Batshuayi kam - genauso wie bei Levante der Ex-FCZler Raphael Dwamena - in der Schlussphase zum Einsatz. Bei Valencia fehlten mit Geoffrey Kondogbia und Gonçalo Guedes zwei letzte Saison ausgeliehene und in diesem Sommer teuer eingekaufte Mittelfeldspieler. Beide dürften demnächst ins Team zurückkehren.

Die Young Boys spielen in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag, 23. Oktober, daheim und am Mittwoch, 7. November, auswärts gegen Valencia.

Resultate und Tabelle:

Am Sonntag: Levante - Valencia 2:2. Alaves - Espanyol Barcelona 16.15. FC Barcelona - Huesca 18.30. Betis Sevilla - FC Sevilla 20.45.

Die weiteren Resultate der Runde: Getafe - Valladolid 0:0. Eibar - San Sebastian 2:1. Villarreal - Girona 0:1. - Samstag: Celta Vigo - Atlético Madrid 2:0. Real Madrid - Leganes 4:1.

Rangliste: 1. Real Madrid 3/9 (10:2). 2. Celta Vigo 3/7 (5:2). 3. FC Barcelona 2/6 (4:0). 4. FC Sevilla 2/4 (4:1). 5. Espanyol Barcelona 2/4 (3:1). 6. Levante 3/4 (6:4). 7. San Sebastian 3/4 (5:5). 8. Getafe 3/4 (2:2). 9. Atlético Madrid 3/4 (2:3). 10. Girona 3/4 (2:4). 11. Athletic Bilbao 1/3 (2:1). 11. Huesca 1/3 (2:1). 13. Eibar 3/3 (3:5). 14. Valladolid 3/2 (0:1). 15. Valencia 3/2 (3:5). 16. Alaves 2/1 (0:3). 16. Betis Sevilla 2/1 (0:3). 18. Villarreal 3/1 (1:3). 19. Leganes 3/1 (4:8). 20. Rayo Vallecano 2/0 (1:5).