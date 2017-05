Als Urs Fischer gefragt wird, was es ihm bedeuten würde, sein letztes Spiel zu gewinnen, schaut er etwas verdutzt. Denn der Cupfinal vom Donnerstag ist nicht sein letztes Spiel als Trainer des FC Basel. Nur das letzte, in dem es um etwas geht. Oder besser, um alles. Darum, als Double-Sieger zu gehen. Das Double zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder zu holen. Nach drei Niederlagen im Cupfinal am Stück für den FCB wieder einmal zu reüssieren. Sion die erste Niederlage in einem Cup-Endspiel zuzufügen. Und seine eigene Siegesquote in Cupfinals bei 100 Prozent zu halten.

Dass er immer gewinnen will, das hat Fischer schon ein paar Mal gesagt. «Und das verrückte ist, dass du beim FC Basel nicht so viel verlierst. Daran gewöhnst du dich. Und dann stinkt es dir umso mehr, wenn du verlierst.» Das sei die Mentalität, die der Verein vermittle, auch dem Trainer. «Wir haben in der Meisterschaft nur zwei Mal verloren. Im Cup sind wir in dieser Saison noch ungeschlagen.» Würde letztere Serie ausgerechnet am Donnerstag im Final reissen, dann «wäre es schwer, sich damit abzufinden», sagt Fischer.

Aber Fischer ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft gewinnen wird. Er habe es im Gefühl, wie er sagt. «Auch wenn der eine oder andere Auftritt seit dem Gewinn der Meisterschaft über 90 Minuten nicht ganz so war, wie wir und das gewünscht haben, haben wir doch angedeutet, dass wir bereit sind.» Bereit, um eine Wiederholung des Szenarios von vor zwei Jahren zu verhindern. Dazu hat er auch die alten Bilder hervorgekramt.

Sion zum Beispiel nehmen

«Vor allem den Start haben wir uns angeschaut.» An was es damals gelegen hat, das will er nicht öffentlich sagen. Das habe auch mit Respekt gegenüber seinem Vorgänger Paulo Sousa zu tun. «Aber wir haben es angeschaut.» Es sei wichtig gewesen für jene Spieler, die damals dabei gewesen seien. Aber auch für jene Spieler, die neu sind. «Mit den Bildern von 2015 konnte ich ihnen einen Eindruck vermitteln, was an so einem Cupfinal abgeht.»

Einer, der damals noch dabei war, war Vize-Caplin Marek Suchy. Auch er stellte sich am Dienstagmittag den Medien. «Das sind keine gute Erinnerungen, die ich daran habe. Wir haben damals einen sehr schlechten Tag eingezogen und Sion einen sehr guten. Sie haben uns gezeigt, wie man einen Final spielen muss», gibt der Basler Abwehrchef zu.

Diese Erinnerungen, sie motivieren auch, den Favoriten zu stürzen. Denn das sei Sion für ihn. Und trotzdem: «Auf dem Platz stehen die Chancen 50 zu 50. Ich denke, es wird entscheidend sein, wer das erste Tor erzielt.»

Gelingt dies den Basler und sie gewinnen tatsächlich, geht Fischer auf dem Höhepunkt. Als Doublesieger. Und mit einer Genugtuung? «Eine Genugtuung wäre es nicht. Dieses Wort hat auch immer einen negativen Touch. Aber es wäre eine riesige Freude. Es gibt fast nichts Grösseres, als diese beiden Titel zu holen.»