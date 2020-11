Union Berlin weiter im Hoch

Der auf diese Saison hin von Fenerbahce Istanbul gekommene Kruse brachte Union nach einer Stunde mit einem Foulpenalty in Führung. Hoffenheim wurde in jenem Moment zusätzlich bestraft. Skov, der das Foul im Strafraum begangen hatte, wurde des Feldes verwiesen. Trotz Unterzahl gelang Hoffenheim durch den früher bei den Grasshoppers tätigen Israeli Dabbur der Ausgleich (80.). Doch die Berliner schlugen noch einmal zurück. Der Finne Pohjanpalo sorgte fünf Minuten vor Schluss auf glückliche Weise für die Entscheidung. Der dritte Treffer durch Teuchert in der Nachspielzeit war nur noch Zugabe.

Union Berlin, das seit der Auftaktniederlage gegen Augsburg nicht mehr verloren hat, rückte dank dem zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft in der Rangliste auf den achten Platz vor. Hoffenheim wartet seit seinem 4:1-Coup gegen Bayern München seit vier Runden auf einen Vollerfolg.