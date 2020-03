UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Europacup

Fürs Erste wurden sämtliche Partien der nächsten Woche abgesagt, wie die UEFA am Freitag mitteilte. Davon betroffen ist auch der FC Basel, der am Donnerstag das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League auswärts gegen Eintracht Frankfurt 3:0 gewonnen hat. Das Rückspiel wäre am kommenden Donnerstag ebenfalls vor leerer Kulisse in Frankfurt über die Bühne gegangen. Als Konsequenz des Entscheids wurden auch die Auslosungen der Viertelfinals am 20. März verschoben.

Am kommenden Dienstag wird in einer Video-Konferenz mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände der UEFA, den Vorständen der Europäischen Klubvereinigung und der European Leagues sowie einem Vertreter der FIFPro darüber diskutiert, wie es mit dem europäischen Fussball weitergehen soll. Selbstredend steht auch die Fussball-EM (12. Juni bis 12. Juli) in der Schwebe.