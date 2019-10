Türkische Fussballer salutieren erneut mit Soldatengruss – doch der Torschütze weigert sich

Trotz laufender UEFA-Ermittlungen haben die türkischen Fussballer beim 1:1 in der EM-Qualifikation in Frankreich erneut den Soldatengruss als Solidaritätsbekundung für die Syrien-Offensive ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gezeigt.

Im Stade de France vor den Toren von Paris lief die 81. Minute: Kurz zuvor war Frankreich durch Olivier Giroud in Führung gegangen, doch Innenverteidiger Kaan Ayhan vermieste der «Equipe tricolore» mit dem 1:1 per Kopf die vorzeitige EM-Qualifikation. Mit Soldatengruss wurde der Treffer frenetisch gefeiert. Nach dem Spiel stellte sich nahezu die ganze türkische Mannschaft noch einmal vor dem Fanblock auf und salutierte erneut.

Wie schon beim knappen 1:0-Sieg gegen Albanien am Freitag wollen sie den Punktgewinn den türkischen «Soldaten und Märtyrern» widmen. Dabei geht es um die höchst umstrittene Offensive türkischer Truppen auf die Kurdengebiete in Nord-Syrien. Dass die UEFA wegen der Vorfälle in Albanien eine Untersuchung eingeleitet hat, interessiert in diesem Moment nur wenige.