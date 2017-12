Die Meldung der "Sport Bild", wonach der erst im Sommer verpflichtete Niederländer seinen Posten räumen muss, bestätigte der BVB bisher allerdings noch nicht.

Der 54-Jährige steht nach acht sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Aus in der Champions League immer stärker in der Kritik. Am Samstagabend hatte die Klubführung über die Lage beraten.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportchef Michael Zorc hatten in den letzten Tagen den Druck auf ihren Trainer nochmals erhöht und eine rasche Wende zum Besseren gefordert. Was Bosz bei seiner vermeintlichen Schicksalspartie von seinen Spielern zu sehen bekam, war ernüchternd.

Gerademal eine Viertelstunde lang trat der BVB wie ein ambitionierter Bundesligist auf, was reichte, um durch Pierre-Emerick Aubameyang in der 58. Minute auf 1:1 auszugleichen, aber längst nicht für den ersten Heimsieg seit elf Wochen. Captain Marcel Schmelzer meinte: "Dieser Auftritt war eine absolute Frechheit!"

Von den letzten 13 Partien hat Dortmund nur eine gewonnen: im Cup gegen den Drittligisten Magdeburg.