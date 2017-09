Die erste Trainerentlassung in der laufenden Bundesliga-Saison hat ihren Grund in der enttäuschend verlaufenen ersten Phase der Meisterschaft. Nach vier Punkten aus ebenso vielen Spielen liegt Wolfsburg in der Rangliste lediglich auf Platz 14.

Wer die Nachfolge von Jonker antritt, steht noch nicht fest. Laut Klubangaben steht Sportdirektor Olaf Rebbe mit einem möglichen Nachfolger in finalen Verhandlungen. "Wir haben in dieser Woche zwei schwierige Spiele vor uns und somit keine Zeit zu verlieren. Wir wollen aber auch keine Interimslösung, sondern sofort den neuen Cheftrainer installieren." Wolfsburg spielt am Dienstag zu Hause gegen Bremen und am Freitag bei Bayern München.

Der Niederländer Jonker hatte seine Arbeit in Wolfsburg Ende Februar als Nachfolger des ebenfalls freigestellten Valérien Ismaël im Februar aufgenommen und den früheren Meister in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt. Die Bilanz von Jonkers kurzer Amtszeit in Wolfsburg ist gleichwohl bescheiden. Von den 16 Spielen in der Bundesliga unter seiner Leitung gewann die Mannschaft nur fünf und gingen sieben verloren.