Tottenham zeigte zwischen den beiden Halbfinals der Champions League gegen Ajax Amsterdam eine komplett misslungene Vorstellung. Kurz vor der Pause sah Son Heung-Min für eine Tätlichkeit die Rote Karte, kurz nach dem Seitenwechsel wurde auch der Argentinier Juan Foyth für ein gefährliches Tackling des Platzes verwiesen, keine drei Minuten nach seiner Einwechslung. Den verdienten Siegtreffer von Bournemouth gegen die neun Londoner erzielte der Niederländer Nathan Ake in der Nachspielzeit.

Tottenham könnte am Sonntag auf den 4. Platz zurückfallen, mit nur noch einem Punkt Reserve auf Arsenal. In der letzten Runde am Sonntag in einer Woche empfängt Tottenham Everton.

Resultate und Tabelle:

Bournemouth - Tottenham 1:0 (0:0). - 10'630 Zuschauer. - Tor: 91. Ake 1:0. - Bemerkungen: Rote Karten gegen Son (43.) und Foyth (48./beide Tottenham).

Die weiteren Partien der 37. Runde. Freitag: Everton - Burnley 2:0. - Samstag: West Ham United - Southampton 16.00. Wolverhampton - Fulham 16.00. Cardiff City - Crystal Palace 18.30. Newcastle United - Liverpool 20.45. - Sonntag: Huddersfield Town - Manchester United 15.00. Chelsea - Watford 15.00. Arsenal - Brighton & Hove Albion 17.30. - Montag: Manchester City - Leicester City 21.00.

1. Manchester City 36/92 (90:22). 2. Liverpool 36/91 (84:20). 3. Tottenham Hotspur 37/70 (65:37). 4. Chelsea 36/68 (60:39). 5. Arsenal 36/66 (69:49). 6. Manchester United 36/65 (64:51). 7. Wolverhampton 36/54 (46:44). 8. Everton 37/53 (52:44). 9. Leicester City 36/51 (51:47). 10. Watford 36/50 (51:52). 11. West Ham United 36/46 (45:54). 12. Bournemouth 37/45 (53:65). 13. Crystal Palace 36/43 (43:48). 14. Newcastle United 36/42 (36:45). 15. Burnley 37/40 (44:65). 16. Southampton 36/38 (44:61). 17. Brighton & Hove Albion 36/35 (33:55). 18. Cardiff City 36/31 (30:66). 19. Fulham 36/26 (34:76). 20. Huddersfield Town 36/14 (20:74).