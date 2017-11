In San Pedro Sula, der zweitgrössten honduranischen Stadt, hätte Luzerns Stürmer Tomi Juric den "Socceroos" eine hervorragende Vorgabe für das Rückspiel vom kommenden Dienstag verschaffen können. Juric hatte nach 34 Minuten die klar beste Chance der Partie, als er nach einer Einzelleistung allein vor Honduras' Goalie Donis Escober auftauchte. Er setzte den Ball jedoch an den rechten Pfosten.

Auch vorher und nachher hatten die Australier die besseren Möglichkeiten, das möglicherweise nützlich Auswärtstor wollte ihnen jedoch nicht gelingen.

Auch in Zentralamerika scheint die Zeit rasch vorzurücken. Im Match gegen Australien standen nur drei Spieler - Brayan Beckeles, Henry Figueroa und Jorge Claros - in der Startformation, die auch an der WM 2014 in der Partie gegen die Schweiz (0:3) begonnen hatten.

Honduras - Australien 0:0. - San Pedro Sula. - SR Orsato (ITA). - Bemerkungen: Australien bis 89. mit Juric (Luzern). 34. Pfostenschuss von Juric.