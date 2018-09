Am Samstag trifft die Schweizer Fussballnationalmannschaft in der Nations League auf Island. Teste vorab Dein Wissen über die furiosen Fussballer, die Insel und seine Bewohner.

Einstiegsfrage: Wer ist das?

Mit welcher Aktion brachte Bjarnason seine Landsleute zum Jubeln?

Woher kommt der mittlerweile berühmte Huh-Jubel der Isländer?

Für Geografie- und Deutschlehrer: Wie schreibt sich die Hauptstadt Islands richtig?

Welche Aussage über Island stimmt nicht?

Und weils so schön war hier gleich nochmal vier Aussagen, von denen eine nicht stimmt. Welche?

Noch vier Fragen: Wie heisst der Vulkan, desses Eruption im Jahr 2010 den Flugverkehr lahmlegte?

Island ist stolz auf seine Weltrekorde. Welcher der folgenden vier gehört nicht Island sondern der Schweiz?

Zurück zum Fussball: Wie endete das letzte Spiel zwischen der Schweiz und Island vor fünf Jahren?

Zu guter Letzt noch ein optisches Highlight: An der WM in Russland machte dieser Isländer die Frauen verrückt. Welche Aussage über Rurik Gislason stimmt nicht?

Du warst wohl noch nie in Island. Die Wikinger würden Dich ihren Göttern opfern!

Ein Huh auf Dich

In Deinen Adern fliesst echtes Wikingerblut. Was Island angeht, kann Dir so schnell niemand etwas vormachen! Und Du bist sicher auch ein Fan von sexy Rurik Gislason.