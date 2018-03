Lausanne kommt 2018 einfach nicht in die Gänge. Letzten Samstag verlieren sie zum vierten Mal in diesem Jahr, tauchen in der Pontaise gegen St. Gallen mit 1:4. Dass es sich dabei nicht um einen Glanzauftritt von Fabio Celestinis Team handeln kann, ist offensichtlich. Auf die Lausanner Passivität angesprochen lässt sich Teleclub-Experte Rolf Fringer zur Aussage verleiten: «Sie spielen einen typisch welschen Match.»

Eine Aussage, die in der Romandie nicht gut ankommt. Auf Twitter meldet sich prompt Alexandre Pasche zu Wort, seines Zeichens Schütze des einzigen Lausanner Treffers an letzten Samstag. Mit einem äusserst ironischen Kommentar: «Mit seiner Reaktion offenbart uns Herr Fringer seine immense Kompetenz als Berater und seine erstklassige Fähigkeit zur technisch-taktischen Analyse.» (frei übersetzt)

«Walliser Ohrfeigen scheinen nicht gewirkt zu haben»

In seiner Tonalität könnte die Reaktion kaum treffender sein. Denn das Pauschalurteil Fringers missachtet die Realitäten des Schweizer Fussballs. Der Erfolg von YB beispielsweise ist fast zur Hälfte welschen oder frankophonen Ursprungs. Fringer bedient ein Vorurteil, die Bemerkung, mangelnde Einsatzbereitschaft sei eine welsche Charaktereigenschaft trieft vor Klischee. Ein Boomerang für den Experten. Auf Twitter gibt es hämische Reaktionen. «Aïe aïe aïe, les baffes valaisannes lui ont pas suffit visiblement», schreibt einer («Ai, ai, ai, die Walliser Ohrfeigen scheinen ihm noch nicht genügt zu haben.»; d. Red.).