Im Auswärtsspiel der 23. Runde bei Lazio Rom (0:1) wurde er wie schon am letzten Wochenende in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Den einzigen Treffer der Partie schoss Felipe Caicedo, der seine Karriere in Europa 2006 in Basel lanciert hatte. Der Ecuadorianer traf in der 42. Minute vom Elfmeterpunkt.

Empoli wartet seit Anfang Dezember auf einen Sieg. In den letzten acht Runden holte der Aufsteiger nur zwei Punkte.

Telegramm und Tabelle:

Lazio Rom - Empoli 1:0 (1:0). - 15'000 Zuschauer. - Tor: 42. Caicedo (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Empoli mit Oberlin (ab 52.).

1. Juventus Turin 22/60 (46:15). 2. Napoli 22/51 (42:18). 3. Inter Mailand 22/40 (31:16). 4. Lazio Rom 23/38 (32:25). 5. AC Milan 22/36 (29:21). 6. Atalanta Bergamo 22/35 (48:30). 7. AS Roma 22/35 (41:30). 8. Sampdoria Genua 22/33 (39:29). 9. Fiorentina 22/31 (33:25). 10. Torino 22/31 (27:22). 11. Sassuolo 22/30 (34:33). 12. Parma 22/29 (24:30). 13. Genoa 22/24 (29:39). 14. SPAL Ferrara 22/22 (19:30). 15. Cagliari 22/21 (19:31). 16. Udinese 22/19 (18:30). 17. Empoli 23/18 (27:45). 18. Bologna 22/17 (17:34). 19. Frosinone 22/13 (16:43). 20. Chievo Verona 22/9 (19:44).