In der ersten Halbzeit des Spiels im Bombonera-Stadion in Buenos Aires konnten die «Gauchos» ihre Überlegenheit trotz fast pausenlosem Ballbesitz nicht in eine klare Führung ummünzen. Ein unbeholfenes Foul an Giovanni Lo Celso nutzte Messi in der 17. Minute per Penalty zwar zur frühen Führung, die nächste halbe Stunde tat sich Argentinien mit dem Tore schiessen dann aber schwer.