Der Norweger Joshua King besiegelte mit seinem Treffer in der 88. Minute, was sich längst abgezeichnet hat. Der FC Sunderland steigt in die Championship ab. Seit dem 4. Februar hat das Team des früheren Everton- und Manchester-United-Trainers David Moyes kein Spiel mehr gewinnen und verlor acht der letzten zehn Meisterschaftsspiele. In dieser Phase schoss die Mannschaft ganze zwei Tore.

Der Schweizer Torhüter Eldin Jakupovic rettete Hull City mit einer Penalty-Parade auswärts gegen Southampton das 0:0 und damit im Fernduell mit Swansea City (am Sonntag gegen Manchester United) gegen den Abstieg einen wichtigen Punkt. Der Glarner wehrte in der Nachspielzeit den Schuss des serbischen Spielmachers Dusan Tadic ab.

Southampton - Hull City 0:0. - 30'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Hull mit Jakupovic. 91. Jakupovic hält Foulpenalty von Tadic.

Stoke City - West Ham United 0:0. - 27'628 Zuschauer. - Bemerkungen: Stoke mit Shaqiri, West Ham mit Edimilson Fernandes.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Sunderland - Bournemouth 0:1. West Bromwich Albion - Leicester City 0:1. - 18.30 Uhr: Crystal Palace - Burnley.

Rangliste: 1. Chelsea 33/78 (69:29). 2. Tottenham Hotspur 33/74 (69:22). 3. Liverpool 34/66 (70:42). 4. Manchester City 33/65 (63:35). 5. Manchester United 33/64 (50:24). 6. Arsenal 32/60 (64:40). 7. Everton 34/58 (60:37). 8. West Bromwich Albion 34/44 (39:43). 9. Southampton 33/41 (39:44). 10. Bournemouth 35/41 (50:63). 11. Watford 33/40 (37:54). 12. Leicester City 34/40 (42:54). 13. Stoke City 35/40 (37:50). 14. West Ham United 35/39 (44:59). 15. Crystal Palace 34/38 (46:54). 16. Burnley 34/36 (33:49). 17. Hull City 35/34 (36:67). 18. Swansea City 34/31 (39:68). 19. Middlesbrough 34/27 (24:43). 20. Sunderland 34/21 (26:60).