Nach 180 Minuten unter Interimstrainer Sébastien Fournier ist klar: Allein am beurlaubten Trainer Peter Zeidler kann die Krise im FC Sion nicht festgemacht werden. Eine Woche nach dem 1:2 in Thun verloren die Walliser gegen die Young Boys im heimischen Tourbillon erneut. Und vor allem: Sie zeigten abermals eine schwache Leistung.

Nach zwei frühen Chancen durch Moussa Konaté und Carlitos blieb Sion in der Offensive harmlos. Der Ausgleich lag nach der Pause nur einmal in der Luft. Als nämlich der YB-Mittelfeldspieler Leonardo Bertone den Ball nach einer Freistossflanke von Carlitos an den eigenen Pfosten lenkte (73.).

Im Team von Fournier offenbarten sich zwei grosse Probleme: Einerseits ist die Mannschaft, die seit dem Einzug in den Cupfinal Anfang April vier von fünf Spielen verloren hat, derart verunsichert, dass sie nicht einmal im Ansatz eine Einheit bildet. Die einzelnen Linien stehen viel zu weit auseinander, eine nachhaltige Druckphase konnte so nie aufgebaut werden.

Andererseits fällt die Formschwäche der Stürmer immer mehr ins Gewicht. Carlitos und Chadrac Akolo verpassten im Winter einen Grossteil der Vorbereitung und treten nun entsprechend kraft- und ideenlos auf. Carlitos zum Beispiel hat in der Rückrunde erst ein Tor erzielt. Und Mittelstürmer Konaté taucht nach der ersten misslungen Aktion meist ab - seinen Auftritt gegen YB beendete Fournier trotz Rückstand mit der Auswechslung schon nach einer Stunde.

So kamen die Young Boys zu einem verdienten und letztlich kaum gefährdeten Auswärtssieg, obwohl auch sie keinen guten Tag einzogen. Aber es genügte ein schöner Freistoss aus 20 Metern von Miralem Sulejmani kurz vor der Pause für das wegweisende Tor (42.) sowie eine konzentrierte und vorsichtige Spielweise in den zweiten 45 Minuten, um zum zweiten Auswärtssieg innerhalb von einer Woche zu kommen.

Telegramm:

Sion - Young Boys 0:1 (0:1)

9800 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 42. Sulejmani (Freistoss) 0:1.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Pa Modou, Constant (33. Taravel); Karlen (76. Leo), Salatic, Adao; Akolo, Carlitos; Konaté (61. Pinga).

Young Boys: Mvogo; Mbabu, Von Bergen, Rochat, Lecjaks; Zakaria, Sanogo (21. Aebischer); Ravet (72. Schick), Bertone, Sulejmani (85. Gerndt); Frey.

Bemerkungen: Sion ohne Bia, Follonier, Mveng, Ziegler und Ndoye (alle verletzt), Young Boys ohne Wölfli, Hoarau und Wüthrich (alle verletzt). 73. Bertone lenkt Freistoss mit dem Kopf an den eigenen Pfosten. Verwarnungen: 41. Taravel (Foul). 49. Zakaria (Foul). 74. Salatic (Foul).