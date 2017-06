An einem möglichen Wechsel von Xherdan Shaqiri zur AS Roma sei nichts dran, bestätigte Coates gegenüber der Lokalzeitung "Stoke Sentinel". "Es gefällt ihm bei Stoke City und wir haben zum Ende der letzten Saison gesehen, wie wertvoll er für das Team ist, wenn er fit ist. Wir setzen stark auf ihn", so Coates weiter.

Shaqiri hatte im Sommer 2015 von Inter Mailand zu Stoke gewechselt. Immer wieder von Verletzungen gebremst, wusste der 25-jährige Basler in der Offensive aber durchaus entscheidende Akzente zu setzen. In seiner zweiten Premier-League-Saison erzielte er in 21 Matches vier Tore und leistete zwei Torvorlagen.

Shaqiris Vertrag bei Stoke City läuft noch bis Ende Juni 2020.