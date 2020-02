Steffen provoziert Platzverweis, Wolfsburg gewinnt in Paderborn

Weder Renato Steffen noch Admir Mehmedi, die beiden bei Wolfsburg eingesetzten Schweizer, waren an einem Treffer direkt beteiligt. Trotzdem stand Steffen bei einer entscheidenden Szene im Mittelpunkt. Paderborns Gerrit Holtmann liess sich in der 33. Minute beim Stand von 1:1 zu einer Tätlichkeit am Aargauer hinreissen. Danach sorgte Daniel Ginczek, der fast die ganze Hinrunde mit einer Rückenverletzung verpasst hatte, mit zwei Toren (40. und 60.) für die Entscheidung.

Im anderen Sonntagsspiel kam der 1. FC Köln zum fünften Sieg in den letzten sechs Partien. Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg haben die Kölner, die Anfang Dezember noch den letzten Platz belegten, sechs Punkte Reserve auf die Relegationsplätze.

Resultate und Tabelle:

Paderborn - Wolfsburg 2:4 (1:2). - 13'926 Zuschauer. - Tore: 22. Zolinski 1:0. 26. Knoche 1:1. 40. Ginczek 1:2. 60. Ginczek 1:3. 72. Vasiliadis 2:3. 76. Arnold 2:4. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen und Mehmedi (bis 93.), ohne Mbabu. 33. Rote Karte gegen Holtmann (Paderborn).

Köln - Freiburg 4:0 (1:0). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 29. Bornauw 1:0. 55. Cordoba 2:0. 91. Ehizibue 3:0. 92. Jakobs 4:0.

Die weiteren Spiele der 20. Runde. Freitag: Hertha Berlin - Schalke 04 0:0. - Samstag: Borussia Dortmund - Union Berlin 5:0. Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:1. Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1. Mainz 05 - Bayern München 1:3. Augsburg - Werder Bremen 2:1. RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2.

1. Bayern München 20/42 (58:23). 2. RB Leipzig 20/41 (53:25). 3. Borussia Dortmund 20/39 (56:28). 4. Borussia Mönchengladbach 20/39 (38:23). 5. Bayer Leverkusen 20/34 (31:24). 6. Schalke 04 20/34 (31:26). 7. Hoffenheim 20/33 (31:31). 8. SC Freiburg 20/29 (29:30). 9. Wolfsburg 20/27 (24:25). 10. Augsburg 20/26 (33:39). 11. Eintracht Frankfurt 20/25 (32:31). 12. Union Berlin 20/23 (23:32). 13. Hertha Berlin 20/23 (24:34). 14. 1. FC Köln 20/23 (27:38). 15. Mainz 05 20/18 (28:47). 16. Werder Bremen 20/17 (25:46). 17. Fortuna Düsseldorf 20/16 (19:41). 18. Paderborn 20/15 (25:44).