Hernandez, früherer CEO und VR-Präsident des Hartchromwerks Brunner AG in St. Gallen, ist im Spitzenfussball noch nicht in Erscheinung getreten. In der Ostschweizer Wirtschaft geniesst er jedoch einen ausgezeichneten Ruf.

Der 64-jährige Dölf Früh aus Teufen hat seine in Personalunion ausgeübten Präsidentenämter der beiden Aktiengesellschaften aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. In den sechseinhalb Jahren seines Wirkens ist ihm die angestrebte finanzielle Gesundung des FCSG vollauf gelungen. Als Früh das Präsidium übernahm, war der Verein mit rund zehn Millionen Franken verschuldet. Am Wochenende übergab er die Dossiers, aus denen Reserven von rund sechs Millionen hervorgehen.