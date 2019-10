St. Gallen siegt in Genf, vierte Niederlage für Sion

Am Ende mussten sich die St. Galler bei ihrem Torhüter Dejan Stojanovic und dem Pfosten bedanken, dass sie eine Partie, welche sie eine knappe Stunde im Griff gehabt hatten, nicht noch aus der Hand gaben. Die Gäste führten bis zur 59. Minute nach zwei Toren von Ermedin Demirovic 2:0, ehe die Genfer dank dem Anschlusstreffer von Varol Tasar Mut schöpften. Die spektakuläre Schlussphase bot beiden Teams Möglichkeiten für weitere Treffer.

Das Duell zwischen Lugano und Zürich endete 0:0, hätte aber auch 1:1 oder 2:2 enden können. Vor allem nach dem Seitenwechsel lieferten sich die beiden Teams einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Antonio Marchesano traf für den FCZ nur den Pfosten (71.), Marco Aratore für das Heimspiel die Latte (79.). Einen Verlierer verdiente die Partie nicht, weder Fabio Celestini noch Ludovic Magnin gelang aber ein Befreiungsschlag.

Immer ungemütlicher wird die Lage für den FC Sion und Trainer Stéphane Henchoz. Die Walliser verloren in Luzern nach einer 1:0-Führung noch 1:3 und kassierten die vierte Niederlage in Serie. Mit drei Toren innerhalb von knapp 20 Minuten drehte der FCL nach der Pause die Partie. Die Innerschweizer verkürzten den Rückstand in der Tabelle auf die Walliser mit dem Sieg auf einen Punkt.

Super League, 11. Runde. Samstag: Basel - Thun 3:1 (0:0). Young Boys - Neuchâtel Xamax FCS 4:1 (1:0). - Sonntag: Lugano - Zürich 0:0. Luzern - Sion 3:1 (0:1). Servette - St. Gallen 1:2 (0:1). - Rangliste: 1. Basel 11/26 (27:9). 2. Young Boys 11/25 (26:10). 3. St. Gallen 11/20 (20:14). 4. Sion 11/16 (16:17). 5. Luzern 11/15 (12:12). 6. Zürich 11/12 (8:22). 7. Servette 11/11 (13:14). 8. Lugano 11/10 (10:11). 9. Neuchâtel Xamax FCS 11/8 (12:21). 10. Thun 11/6 (8:22).