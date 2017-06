"Wir bedauern und akzeptieren den persönlichen Entschluss von Christian Stübi, war er doch ein entscheidender Mitarbeiter für die sportliche Ausrichtung des FC St. Gallen", erklärte der neue Präsident Stefan Hernandez in einer Medienmitteilung. "Wir werden nun in Ruhe und besonnen, aber mit der gebotenen Eile die kommenden Schritte angehen." Über die Hintergründe der bevorstehenden Trennung wurde nichts kommuniziert. Noch am Dienstag präsentierte Stübi die Neuverpflichtungen Nassim Ben Khalifa von Lausanne-Sports und Philippe Koch von Novara.

Erst vor fünf Wochen übernahm Hernandez das Präsidentenamt des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Dölf Früh. Im neuen Organigramm wurde mit Ferruccio Vanin ein neuer CEO und Verwaltungsrat eingesetzt, der faktisch in der Hierachie über Christian Stübi steht.