Spalletti hatte in der vergangenen Saison die AS Roma auf Platz 2 geführt, Inter verpasste nach einer chaotischen Spielzeit mit dem 7. Rang die Europacup-Plätze. Mit Roberto Mancini, Frank de Boer, Stefano Pioli und Interimscoach Stefano Vecchi verbrauchten die "Nerazzurri" vier Trainer in der abgelaufenen Saison.