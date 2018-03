Stoke hat in den letzten fünf Spielen zwar nur einmal verloren, aber eben auch nie gewonnen. Mit drei Unentschieden in Serie kam das Team nicht voran. Das 0:0 in Southampton ist umso enttäuschender, weil die Südengländer ebenfalls gegen die Relegation kämpfen und nun schon acht Heimspiele ohne Sieg sind.

Besser als Stoke City und Southampton macht es derzeit Swansea City. Das Team aus Wales hat vier der letzten sechs Spiele gewonnen, hat in den letzten Wochen Liverpool und Arsenal geschlagen und ist vom letzten Platz in den 13. Rang vorgerückt. Über dem Berg ist Swansea aber noch nicht. Nur drei Punkte trennen es von einem Abstiegsplatz. In der Premier League müssen derzeit noch mindestens neun Teams um den Klassenerhalt bangen.

Im obersten Teil der Tabelle konnte Liverpool zumindest bis am Montag den 2. Platz übernehmen. Die Liverpooler siegten daheim gegen Newcastle dank Toren von Mohamed Salah und Sadio Mané mit 2:0. Der Ex-Basler Salah hat in jeder der letzten sieben Partien getroffen. In der Torschützenliste teilt sich der Ägypter mit 24 Saisontoren die Spitzenposition mit Harry Kane, der beim 2:0-Sieg von Tottenham gegen Huddersfield ohne Treffer blieb.

Manchester United muss am Montag bei Crystal Palace gewinnen, um den 2. Platz zurückzuerobern.

Resultate und Tabelle:

Liverpool - Newcastle United 2:0 (1:0). - 53'287 Zuschauer. - Tore: 40. Salah 1:0. 55. Mané 2:0.

Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 2:0 (1:0). - 68'311 Zuschauer. - Tore: 27. Son Heung-Min 1:0. 54. Son Heung-Min 2:0. - Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Southampton - Stoke City 0:0. - 30'000 Zuschauer. - Bemerkung: Stoke City mit Shaqiri.

Swansea City - West Ham United 4:1 (2:0). - 20'829 Zuschauer. - Tore: 8. Ki Sung-Yong 1:0. 32. Van der Hoorn 2:0. 48. King 3:0. 63. Ayew (Foulpenalty) 4:0. 79. Antonio 4:1. - Bemerkung: West Ham United ohne Fernandes (verletzt).

Burnley - Everton 2:1. Leicester City - Bournemouth 1:1. Watford - West Bromwich Albion 1:0.

Die weiteren Spiele der 29. Runde. Sonntag, 14.30 Uhr: Brighton - Arsenal. 17.00 Uhr: Manchester City - Chelsea. - Montag, 21.00 Uhr: Crystal Palace - Manchester United.

1. Manchester City 28/75 (82:20). 2. Liverpool 29/60 (67:32). 3. Manchester United 28/59 (53:20). 4. Tottenham Hotspur 29/58 (55:24). 5. Chelsea 28/53 (50:25). 6. Arsenal 28/45 (51:39). 7. Burnley 29/40 (24:26). 8. Leicester City 29/37 (41:42). 9. Watford 29/36 (39:47). 10. Everton 29/34 (33:49). 11. Bournemouth 29/33 (34:44). 12. Brighton & Hove Albion 28/31 (26:37). 13. Swansea City 29/30 (25:42). 14. West Ham United 29/30 (36:54). 15. Huddersfield Town 29/30 (25:50). 16. Newcastle United 29/29 (27:40). 17. Southampton 29/28 (29:41). 18. Crystal Palace 28/27 (25:43). 19. Stoke City 29/27 (28:54). 20. West Bromwich Albion 29/20 (22:43).