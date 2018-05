Dort fühlt er sich wohl, hat gegen Ende der Saison richtig Fahrt aufgenommen und in den letzten sechs Spielen sieben Tore erzielt. Mit dem siebten davon hat er seinen neuen Verein im gestrigen Cupfinal auf den Siegesweg gebracht.

Perfekt von Cédric Brunner in Szene gesetzt, behauptet Frey den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend, dreht sich und schliesst sauber in die linke untere Ecke ab. Mitnichten ein unhaltbarer Schuss, aber ein Symbol dafür, dass Zürich in diesem Spiel mehr gelingen würde. Weil man mit purer Leidenschaft spielt. «Wir wussten, dass wir dieses Spiel nicht über die Taktik gewinnen werden, sondern mit dem Herzen.»

Von «Bresteli» und Tränen

Genau diese Einstellung lebt Frey vor. Von der ersten Sekunde an ist er bereit, ist gefühlt überall auf dem Platz anzutreffen, zerreisst sich für sich, sein Team und um zu zeigen, was YB an ihm verloren hat. Dieser Wille, dem Ex-Klub eins auszuwischen, gipfelt in der Aussage im Fernseh-Interview, mit ihm hätte YB in diesem Jahr wohl das Double geholt.

Ein Kommentar, den YB-Trainer Hütter einzig mit der Anmerkung quittiert, man habe auch ohne Frey den Meistertitel holen können. Diesen Meistertitel, den YB im Spiel gegen Luzern errang.

Ein Spiel, das Frey am Fernsehen mitverfolgt hatte. «Das war ein unglaubliches Gefühl. Jahrelang habe ich mir vorgestellt, wie es sein würde, wenn YB Meister wird. Ich habe mitgelitten mit ihnen, das war sehr emotional. Aber jetzt mit Zürich einen Titel gewonnen zu haben, in diesem Stadion, wo ich immer einen Titel habe gewinnen wollen, das ist genauso schön.»

«Mit Spritze gespielt»

Dass der 23-Jährige überhaupt seinen Anteil zum ersten Titel seiner Karriere hat beitragen können, ist nicht selbstverständlich. Nicht, weil sein Trainer Ludovic Magnin ihn beinahe nicht hätte aufstellen wollen. Im Gegenteil. In Abwesenheit des gesperrten Raphael Dwamena ruhten alle Hoffnungen der Zürcher auf dem Ex-YBler.

Für die Zweifel sorgten die «Bresteli», wie Frey sie bezeichnet. Im Oberschenkel macht ihm eine Zerrung zu schaffen. Hinzu kommt seine Schulter, die «lädiert» ist, wie er sagt. «Ich habe heute mit einer Spritze gespielt», gibt er zu.