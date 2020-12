Sieg nach Remis: Liverpools neue Gewohnheit

Das Siegestor für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erzielte Roberto Firmino in der 90. Minute. In der ersten Halbzeit hatten Mohamed Salah für Liverpool und kurz vor der Pause Son Heung-Min getroffen. Beide führen die Torschützenliste der Premier League mit je elf Toren an.

In den letzten sechs Runden hat Liverpool immer abgewechselt: Auf drei Remis liessen sie jeweils einen Sieg folgen.

Arsenal, ohne den gesperrten Granit Xhaka spielend, bleibt mit einer deutlich negativen Bilanz im hinteren Teil der Premier League. Die "Gunners" spielten daheim gegen Southampton aus der Spitzengruppe 1:1.

Kurz nach der Pause glich Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang für Arsenal aus, aber nur wenig später wurde Arsenals brasilianischer Verteidiger Gabriel mit der Gelb-roten Karte vom Platz geschickt. Die letzte halbe Stunde mussten die Londoner demnach in Unterzahl spielen.

Telegramme und Rangliste

Arsenal - Southampton 1:1 (0:1). - Tore: 18. Walcott 0:1. 52. Aubameyang 1:1. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt). 62. Gelb-rote Karte gegen Gabriel (Arsenal).

Leeds United - Newcastle United 5:2 (1:1). - Tore: 26. Hendrick 0:1. 35. Bamford 1:1. 61. Rodrigo 2:1. 65. Clark 2:2. 77. Dallas 3:2. 85. Alioski 4:2. 88. Harrison 5:2. - Bemerkungen: Leeds United ohne Berardi (verletzt). Newcastle United ohne Schär (krank).

Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1). - Tore: 26. Salah 1:0. 33. Son 1:1. 90. Firmino 2:1. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Weitere Resultate vom Mittwoch: Leicester City - Everton 0:2. Fulham - Brighton & Hove Albion 0:0. West Ham United - Crystal Palace 1:1.

Rangliste: 1. Liverpool 13/28 (29:19). 2. Tottenham Hotspur 13/25 (25:12). 3. Southampton 13/24 (25:18). 4. Leicester City 13/24 (24:17). 5. Everton 13/23 (23:18). 6. Chelsea 13/22 (26:14). 7. West Ham United 13/21 (21:16). 8. Manchester United 11/20 (19:17). 9. Manchester City 12/20 (18:12). 10. Wolverhampton Wanderers 13/20 (13:17). 11. Aston Villa 10/18 (21:13). 12. Crystal Palace 13/18 (19:18). 13. Newcastle United 12/17 (16:21). 14. Leeds United 13/17 (22:24). 15. Arsenal 13/14 (11:16). 16. Brighton & Hove Albion 13/11 (15:21). 17. Burnley 11/9 (6:18). 18. Fulham 13/9 (12:22). 19. West Bromwich Albion 13/7 (10:26). 20. Sheffield United 12/1 (5:21).