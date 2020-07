Sheffield bestätigt Heimstärke

Nach zuletzt zwei 0:3-Niederlagen in der Ferne konnte das Team von Chris Wilder im ersten Spiel an der Bramall Lane nach dem Neustart einmal mehr auf die eigene Heimstärke zählen. Sander Berge brachte Sheffield, das nur eines der letzten sieben Liga-Heimspiele verloren hatte, nach einer halben Stunde in Führung.

Nach der Pause stellten Joker Lys Mousset (69.) und Oliver McBurnie (84.) Sheffields Sieg sicher, ehe Harry Kane (90.) für die Gäste verkürzen konnte. Für den englischen Internationalen war es im dritten Spiel nach überstandener Oberschenkelverletzung der zweite Treffer.

Telegramm und Rangliste:

Sheffield United - Tottenham Hotspur 3:1 (1:0). - Tore: 31. Berge 1:0. 69. Mousset 2:0. 84. McBurnie 3:0. 90. Kane 3:1.

Rangliste: 1. Liverpool 31/86 (70:21). 2. Manchester City 31/63 (77:33). 3. Leicester City 32/55 (60:31). 4. Chelsea 32/54 (57:44). 5. Manchester United 32/52 (51:31). 6. Wolverhampton 32/52 (45:34). 7. Sheffield United 32/47 (33:32). 8. Arsenal 32/46 (47:41). 9. Tottenham Hotspur 32/45 (51:44). 10. Burnley 32/45 (36:45). 11. Everton 32/44 (40:47). 12. Crystal Palace 32/42 (28:37). 13. Newcastle United 32/42 (33:43). 14. Southampton 32/40 (41:55). 15. Brighton & Hove Albion 32/33 (34:44). 16. West Ham United 32/30 (38:56). 17. Watford 32/28 (29:49). 18. Aston Villa 32/27 (36:60). 19. Bournemouth 32/27 (30:54). 20. Norwich City 32/21 (25:60).