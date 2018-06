Neun Spieler sollen direkt nach einem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Schottland am Samstag an der feucht-fröhlichen Feier mit rund 30 Prostituierten in einem Privatanwesen in Mexiko-City teilgenommen haben. So berichtete es das Boulevard-Magazin «TVNotas» am Dienstag.

Die Fotos zeigen junge Männer und hübsche Frauen, bei Tag und bei Nacht, vor einem Anwesen in Mexiko-Stadt. Eigentlich kein Grund zur Aufregung, allerdings beginnt nächste Woche die Fussball-WM in Russland. Und die jungen Männer sind eindeutig Nationalspieler Mexikos, die hübschen Frauen sollen, nun ja, Prostituierte sein.