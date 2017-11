Der 48-jährige Argentinier, der erst im Sommer nach drei Jahren als Coach von Celta Vigo zu den Andalusiern gewechselt war, leide an einem Prostatakarzinom, teilte der Klub mit.

Weitere medizinische Untersuchungen seien nötig, um die Art der Behandlung zu bestimmen. Sevilla hatte am Dienstag vor heimischem Publikum gegen Liverpool nachg einer dramatischen Aufholjagd einen 0:3-Rückstand wettgemacht. Guido Pizarro erzielte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3. Damit bleiben die Spanier in der Königsklasse weiter im Rennen.

Die Spieler zeigten sich jedoch nach dem Freudentaumel geschockt über die Nachricht von Berizzos Erkrankung. Mittelfeldspieler Éver Banega erklärte: "Unser Coach hat die Situation in dem Spiel gedreht. Er ist der Beste von uns allen, er hat uns auf den richtigen Weg gebracht, und wir stehen immer an seiner Seite."