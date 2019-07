Senegal um Liverpools Star Sadio Mané trifft im Final des Afrika-Cups auf Algerien. Die Westafrikaner gewannen gegen Tunesien durch ein Eigentor in der Verlängerung 1:0, Algerien durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen Nigeria 2:1.

In einer dramatischen Begegnung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo verpasste Tunesiens Goalie Mouez Hassen in der 101. Minute eine Flanke, Abwehrspieler Dylan Bronn konnte nicht mehr ausweichen und von seinem Körper prallte der Ball ins Tor. Beide Mannschaften vergaben in der regulären Spielzeit je einen Penalty. Senegals Goalie Alfred Gomis hielt in der 75. Minute einen schwach geschossenen Handspenalty von Ferjani Sassi. Henri Saivet scheiterte fünf Minuten später an Hassen.

Nicht weniger spannend verlief der zweite Halbfinal. Erst in der 95. Minute erzielte Manchester Citys Star Ryad Mahrez den Siegtreffer für die Nordafrikaner. Die "Super Eagles" aus Nigeria mit dem ehemaligen YB-Trainer Gernot Rohr hatten das Nachsehen.

Kurztelegramme:

Senegal - Tunesien 1:0 (0:0) n.V. - Tor: 100. Bonn (Eigentor) 1:0. - Bemerkungen: 75. Senegal-Goalie Gomis pariert Handspenalty von Sassi. 81. Tunesien-Goalie Hassan pariert Foulpenalty von Saivet.

Algerien - Nigeria 2:1 (1:0). - Tore: 40. Troost-Ekong (Eigentor) 1:0. 73. Ighalo (Handspenalty) 1:1. 95. Mahrez 2:1.