Houston mit dem 33-jährigen Senderos in der Innenverteidigung setzte sich im Final vor eigenem Publikum klar 3:0 gegen Philadelphia Union durch. Der Kolumbier Mauro Manolas brachte das Heimteam mit zwei Toren bereits in der ersten Hälfte vorentscheidend in Führung, ein Eigentor nach der Pause besiegelte den Erfolg.

In der Meisterschaft sind Houstons Chancen auf das Erreichen der Playoffs nur noch minimal, dank des Cupsiegs ist man aber für die nächstjährige Champions League des nordamerikanischen Verbands CONCACAF qualifiziert.