Tags darauf am Samstag empfängt der Schweizer Trainer Urs Fischer bei seinem Bundesliga-Debüt mit Aufsteiger Union Berlin RB Leipzig.

Lucien Favre und Martin Schmidt liefern sich am 1. Spieltag mit Borussia Dortmund und Augsburg ein Schweizer Trainerduell. Borussia Mönchengladbach spielt zum Auftakt zuhause gegen Schalke 04.

Bereits am 3. August kommt es zum Supercup-Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. In der Bundesliga treffen die beiden Topteams in der 11. Runde (8. bis 10. November) in München und in der 28. Runde (3. bis 6. April 2020) aufeinander.