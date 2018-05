In Rostow ist es der langsam dahin fliessende Don, in Kaliningrad die Ostsee und in Nischni Nowgorod die Wolga, die den Lebensstil massgeblich beeinflusst haben und immer noch beeinflussen.

Die drei Stadien, deren Design sich an den Gewässern orientiert, wurden alle erst in diesem Frühjahr fertiggestellt. Jenes in Rostow am Don (45'000 Plätze) hat ein Dach, dessen Form an Wellen erinnert. Es liegt unmittelbar am Fluss. In Kaliningrad ist die Arena (35'212) einem Schiff nachempfunden, und in Nischni Nowgorod ist das Stadion von Wasser und Wind inspiriert.

Die blau-weisse Fassade ist von Säulen umgeben. Die Schweiz spielt am 17. Juni in Rostow am Don gegen Brasilien, am 22. Juni in Kaliningrad gegen Serbien und am 27. Juni in Nischni Nowgorod gegen Costa Rica.