Ein Schweizer Quartett stand bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Doch die grosse Figur beim Auswärtssieg gegen Werder Bremen war ein Franzose: Alassane Pléa. Der Flügelstürmer, den Lucien Favre in den letzten zwei Jahren in Nizza zur internationalen Grösse geformt hatte, erzielte alle drei Tore für Gladbach. Für diesen "Hattrick" zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung benötigte Pléa bloss 13 Spielminuten. Es waren die Bundesliga-Tore 6 bis 8 für den 25-Jährigen.

Für Mönchengladbach war es der siebte Sieg in dieser Saison und der vierte in den letzten fünf Runden. Das 0:5 im Cup gegen Bayer Leverkusen war wohl tatsächlich nur ein Betriebsunfall. In den letzten fünf Partien in der Bundesliga hat Gladbach 14 Tore erzielt - darunter auch drei im Auswärtsspiel gegen Meister Bayern München Anfang Oktober.

Der Tabellenletzte VfB Stuttgart kam im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Nürnberg zum ersten Sieg unter dem neuen Coach Markus Weinzierl. Seit dem Trainerwechsel hatte der VfB zuvor nur deftige Niederlagen kassiert: 0:4, 0:4, 0:3 waren die Resultate zum Auftakt von Weinzierl.

Den Weg zum 2:0-Erfolg in Nürnberg ebnete Timo Baumgartl in der 68. Minute. Es war das erste VfB-Tor nach 377 Minuten. Trotz des Sieges bleiben die Schwaben aber am Ende der Rangliste klassiert. Denn der Co-Tabellenletzte Fortuna Düsseldorf kam ebenfalls zu einem Sieg - 4:1 gegen Hertha Berlin.

Telegramme:

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:2 (0:0). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 68. Baumgartl 0:1. 82. Thommy 0:2.

Hoffenheim - Augsburg 2:1 (0:0). - 27'000 Zuschauer. - Tore: 65. Kramaric 1:0. 69. Finnbogason 1:1. 84. Nelson 2:1. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Kobel und Zuber (beide Ersatz).

Freiburg - Mainz 1:3 (0:2). - 23'000 Zuschauer. - Tore: 6. Gbamin 0:1. 18. Mateta 0:2. 72. Sallai 1:2. 75. Onisiwo 1:3.

Fortuna Düsseldorf - Hertha Berlin 4:1 (0:0). - 38'000 Zuschauer. - Tore: 51. Usami 1:0. 63. Hennings 2:0. 84. Raman 3:0. 88. Selke 3:1. 92. Raman 4:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger (Ersatz). 41. Gelb-Rote Karte Mittelstädt (Hertha Berlin/Foul).

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:1). - 41'000 Zuschauer. - Tore: 39. Pléa 0:1. 48. Pléa 0:2. 52. Pléa 0:3. 59. Sahin 1:3. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, Lang, Sommer und ab 68. mit Zakaria, ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

Weiteres Spiel vom Samstag: Borussia Dortmund - Bayern München (18.30 Uhr).

Rangliste:

1. Borussia Dortmund 10/24 (30:10). 2. Borussia Mönchengladbach 11/23 (26:13). 3. Bayern München 10/20 (18:11). 4. RB Leipzig 10/19 (19:9). 5. Hoffenheim 11/19 (24:15). 6. Eintracht Frankfurt 10/17 (23:13). 7. Werder Bremen 11/17 (19:19). 8. Hertha Berlin 11/16 (16:17). 9. Mainz 05 11/15 (10:12). 10. Augsburg 11/13 (19:18). 11. SC Freiburg 11/13 (15:19). 12. Wolfsburg 11/12 (15:17). 13. Bayer Leverkusen 10/11 (16:21). 14. Schalke 04 10/10 (8:12). 15. 1. FC Nürnberg 11/10 (11:24). 16. Hannover 96 11/9 (14:22). 17. Fortuna Düsseldorf 11/8 (10:25). 18. VfB Stuttgart 11/8 (8:24).