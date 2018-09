Matchwinner für die Equipe von Nationaltrainer Angelo Schirinzi war der Aargauer Noel Ott mit drei Toren.

Damit schloss die Schweiz die Vorrunde in der Gruppe A im 3. Rang ab und qualifizierte sich für die Europa Spiele 2019 in Minsk. Am Sonntag treffen die Schweizer im Spiel um Platz 5 auf Weissrussland, den Dritten der Gruppe B.