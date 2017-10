Das Team von Vladimir Petkovic büsste damit nach der Niederlage gegen Portugal im abschliessenden Gruppenspiel der WM-Qualifikation vier Positionen ein. Das aktuelle Ranking ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil aufgrund von diesem die Setzliste für die WM-Playoffs (9. bis 14. November) vorgenommen wird und die Töpfe der Endrunde 2018 bestimmt werden.

In den Playoffs, die am Dienstag (14.00 Uhr) in Zürich ausgelost werden, sind demnach wie erwartet die Schweiz, Italien, Kroatien und Dänemark gesetzt. Ihre möglichen Gegner sind Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland.

Die acht Gruppenköpfe an der Endrunde im kommenden Jahr sind Russland (Gastgeber), Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich. Sollte die Schweiz die Qualifikation via Playoff schaffen, wäre sie in Topf 2, zu dem auch Spanien und England gehören. Mit einem Sieg gegen Portugal wäre die Schweiz im ersten Topf gewesen.

Die FIFA-Weltrangliste vom September 2017

FIFA-Weltrangliste per 16. Oktober 2017: 1. (1.) Deutschland 1631. 2. (2.) Brasilien 1619. 3. (3.) Portugal** 1446. 4. (4.) Argentinien 1445. 5. (5.) Belgien 1333. 6. (6.) Polen 1323. 7. (8.) Frankreich 1226. 8. (11.) Spanien 1218. 9. (9.) Chile 1173. 10. (12.) Peru 116. 11. (7.) Schweiz 1134. 12. (15.) England 1116. Ferner: 15. (17.) Italien 1066. 23. (20.) Nordirland* 889. 25. (23.) Schweden* 872. 26. (34.) Irland* 866. 47. (47.) Griechenland* 682. 53. (59.) Ungarn** 642. 95. (93.) Färöer** 363. 129. (148.) Lettland** 233. 144. (144.) Andorra** 191. 187. (187.) Liechtenstein** 54.

* = mögliche Gegner der Schweiz in den Playoffs der WM-Qualifikation

** = Gegner der Schweiz in der Gruppenphase der WM-Qualifikation