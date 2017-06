Lange verlief der innerbritische Klassiker tor- und bis auf wenige Ausnahmen ereignislos. Doch die Schlussphase hatte es in sich: Nachdem dem eingewechselten Alex Oxlade-Chamberlain in 70. Minute nach einer Einzelleistung im Strafraum mit einem unplatzierten, aber satten Schuss der vermeintliche Siegtreffer gelungen war, überschlugen sich in den Schlussminuten die Ereignisse.

Mit zwei Freistosstreffern aus fast identischer Position zentral vor dem Tor wendete Schottlands Leigh Griffiths zwischen der 87. und der 90. Minute das Blatt. Englands Topstürmer Harry Kane gelang aber in der 93. Minute noch der Ausgleich.

Kane, der erstmals die Captainbinde trug, verhinderte damit die erste Auswärtsniederlage gegen Schottland seit 1985. Zwar musste das Team von Gareth Southgate im sechsten Spiel die ersten Gegentreffer hinnehmen. Die Ausgangslage in der Gruppe F bleibt aber dank vier Siegen und zwei Remis komfortabel. Schottlands Chancen dagegen sind nach nur zwei Siegen aus den sechs Spielen nur noch verschwindend klein.

In der Gruppe C behauptete sich Nordirland dank einem Last-Minute-Treffer als Nummer 2 hinter Deutschland. Stuart Dallas erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 92. Minute.

In der Gruppe E gelangte Dänemark zu einem 3:1-Auswärtssieg gegen das Schlusslicht Kasachstan, das ab der 43. Minute zu zehnt auskommen musste.

Resultate und Tabellen. Gruppe C:

Aserbaidschan - Nordirland 0:1 (0:0). - Baku. - 28'500 Zuschauer. - Tor: 92. Dallas 0:1.

1. Deutschland 5/15 (20:1). 2. Nordirland 6/13 (11:2). 3. Tschechien 5/8 (8:4). 4. Aserbaidschan 6/7 (3:9). 5. Norwegen 5/3 (5:9). 6. San Marino 5/0 (1:23).

Gruppe E:

Kasachstan - Dänemark 1:3 (0:1). - Almaty. - 19'065 Zuschauer. - Tore: 27. Nicolai Jörgensen 0:1. 50. Eriksen (Foulpenalty) 0:2. 76. Kuat 1:2. 81. Dolberg 1:3. - Bemerkung: 43. Rote Karte gegen Islamchan (Kasachstan/Ellbogenschlag).

1. Polen 5/13 (12:6). 2. Dänemark 6/10 (10:6). 3. Montenegro 5/7 (10:6). 4. Rumänien 5/6 (6:4). 5. Armenien 5/6 (6:10). 6. Kasachstan 6/2 (4:16).

Gruppe F:

Schottland - England 2:2 (0:0). - Glasgow. - Tore: 70. Oxlade-Chamberlain 0:1. 87. Griffiths 1:1. 90. Griffiths 2:1. 93. Kane 2:2.

England: Hart; Walker, Cahill, Smalling, Bertrand; Livermore, Dier; Rashford (65. Oxlade-Chamberlain), Alli, Lallana; Kane.

Bemerkung: 52. Abgelenkter Schuss von Livermore an den Pfosten. England im nächsten Spiel gegen Malta (1. September) ohne Dier (Gelbsperre).

Slowenien - Malta 2:0 (1:0). - Ljubljana. - 7839 Zuschauer. - Tore: 45. Ilicic 1:0. 84. Novakovic 2:0.

1. England 6/14 (10:2). 2. Slowenien 6/11 (6:3). 3. Slowakei 5/9 (10:3). 4. Schottland 6/8 (9:10). 5. Litauen 5/5 (5:9). 6. Malta 6/0 (2:15).