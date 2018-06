Nationalcoach Vladimir Petkovic überraschte 24 Stunden vor dem Spiel in Spanien an der Medienkonferenz im Estadio de la Ceramica. Auf die Frage, wer den am Knie verletzten Granit Xhaka ersetzen wird, antwortete er: "Ich bin noch nicht 100 Prozent sicher, ob Xhaka für einen Einsatz in Frage kommt." Also muss Petkovic seinen Mittelfeldstrategen womöglich gar nicht ersetzen.

Kurz darauf stand Granit Xhaka beim Abschlusstraining dann tatsächlich mit den Mitspielern auf dem Platz.