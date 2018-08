1. Das Rekordbudget, die Rekordpleiten: Noch nie in der Geschichte des FCA gab die Klubführung für eine Challenge-League-Mannschaft so viel Geld aus. Entsprechend gross waren die Erwartungen zum Saisonstart, entsprechend brutal die Ernüchterung nach 5 Niederlagen in Serie (und einem mühsamen Sieg im Cup gegen eine unterklassige Mannschaft).

Und: Noch nie, seit es die Challenge League gibt (2003), startete eine Mannschaft schlechter. Sechs Punkte Rückstand auf den Zweitletzten hat der FCA bereits. Am kommenden Wochenende heisst der Gegner Rapperswil-Jona. Es gilt, was bereits fünf Mal in dieser Saison verlangt wurde: Ein Sieg muss her. Nicht der mögliche Aufstieg steht jetzt im Fokus, sondern das Verhindern des Abstiegs in die Bedeutungslosigkeit. Der Klub wirkt wie gelähmt. 2. Der Leichtsinn: Statt nach der erneuten Fanrandale vor einer Woche in der Ostschweiz die Vorfälle zu verurteilen, verzichtete der Verwaltungsrat auf eine Stellungnahme. Begründung: «Wenn wir gegen Chiasso gewinnen, ist alles wieder gut und vergessen.» Dabei ist offensichtlich, dass aktuell nichts zusammenpasst. Durchhalteparolen helfen nichts. Im Gegenteil: Wer so denkt, handelt leichtsinnig. Statt der Realität ins Auge zu sehen und die wirklichen Probleme anzupacken, ist bei Führungscrew inklusive Sportchef und Trainer die «Super-League-Rückkehr» in den Köpfen. 3. Die Disziplinlosigkeit: Stürmer Mickael Almeida war in Chiasso eigentlich für die Startelf eingeplant, erschien am Spieltag aber zu spät zum Mittagessen und wurde für das Spiel aus dem Kader gestrichen. Trainer Patrick Rahmen: "Sportlich tat's weh, Mickael aus der Startelf zu streichen. Aber es gibt Regeln, die über allem stehen. Ich kann nicht von den Spielern Disziplin verlangen, aber bei Verstössen keine Konsequenzen ziehen. Das wäre unglaubwürdig." FC Aarau-FC Chiasso, 25.8.18, Interviews mit Olivier Jäckle sowie mit Cheftrainer Patrick Rahmen:

Der verletzte Patrick Rossini sorgte in der letzten Woche für Schlagzeilen. Allerdings keine positiven. Statt sich auf sein Comeback nach Verletzung vorzubereiten, sorgte er für Tumulte in der Badi Suhr. Sportchef Sandro Burki: «Rossini soll sich auf seinen Job konzentrieren». Und nun zeigt auch noch der Trainer Patrick Rahmen Nerven: Im Spiel gegen Chiasso liess auch er sich zu einer Disziplinlosigkeit verleiten. Als ihm ein Chiasso-Spieler den Ball aus der Hand schlug, um einen Einwurf machen zu können, kam es zu einem kleinen Gerangel. Rahmens Reaktion: «Das ist normal und hat mit der Krise nichts zu tun.» 4. Das Verletzungspech: Wie in der vergangenen Saison geht es auch in dieser Spielzeit weiter: Die Tribüne im Brügglifeld wird zum Lazarett. Der Stürmerroutinier Marco Schneuwly ist verletzt. In ihn setzte die Klubführung grosse Hoffnungen. Patrick Rossini ist ebenfalls immer noch rekonvaleszent. Und jetzt musste gegen Chiasso auch noch Miguel Peralta verletzt raus. Nach etlichen Knieverletzungen traf es ihn dieses Mal an der Schulter. Noch ist nicht bekannt, wie lange er ausfällt. 5. Der Leidensdruckdruck: Die Zukunftsaussichten für den FCA sind alles andere als gut. Die Ära von Präsident Alfred Schmid geht zu Ende. Am Saisonschluss ist fertig. Der Verwaltungsrat ist amtsmüde vom langen Warten auf ein neues Stadion. Um einen Nachfolger und Geldgeber finden zu können, braucht es positive Resultate. Positive Schlagzeilen braucht es auch für neues Stadion – das gäbe Rückhalt für die anstehende Abstimmung. Damit erhöht auch die nicht enden wollende «Torfeld Süd»-Thematik den Druck auf den Klub und die Mannschaft.