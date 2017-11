Die Zuschauer in Dortmund rieben sich verwundert die Augen. Das Setup war bereits bemerkenswert gewesen. BVB-Trainer Peter Bosz stand nach fünf Ligaspielen mit nur einem Punkt und der verpassten Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. In deutschen Medien war von der drohenden Entlassung für den Fall einer Niederlage im Kräftemessen mit Schalke zu lesen. Am Ende fühlte sich das 4:4 für Dortmund auch wie eine Niederlage an.

Was in den 97 Minuten im Signal Iduna Park passierte, war für alle Beteiligten schwer zu fassen. Nach zwölf Minuten ging Dortmund durch Pierre-Emerick Aubameyangs elftes Saisontor 1:0 in Führung. Keine Viertelstunde später stand es 4:0 für das Heimteam. Ein Eigentor des Schalkers Benjamin Stambouli (18.), ein Kopfball zu Mario Götzes erstem Treffer in diesem Kalenderjahr und ein Volley des portugiesischen Europameisters Raphael Guerreiro sorgten für den nicht zu erwarten gewesenen Zwischenstand.

Weil Schalke ab der 46. Minute wie verwandelt spielte, entwickelte sich das Spiel zu einem mit Cup-Charakter. Ein Doppelschlag durch Guido Burgstaller (61.) und Amine Harit (65.) brachte Dortmund gehörig ins Wanken - erst recht, als Daniel Caligiuri vier Minuten vor Schluss auf 3:4 verkürzte. Dortmunds Topskorer Aubameyang hatte seinem Team bei der Verteidigung des Vorsprungs mit der zweiten Verwarnung (72.) einen Bärendienst erwiesen. Mit dem 4:4 in der 94. Minute mittels Kopfball nach Corner setzte Naldo den Schlusspunkt unter ein hochgradig unterhaltsames und emotionales "Derby für die Ewigkeit".

Im Dortmunder Tor stand nicht Roman Bürki, sondern erstmals seit über zehn Monaten wieder Roman Weidenfeller. Grund für Bürkis Absenz - der Berner sass nicht einmal auf der Ersatzbank - war offenbar die am Dienstag beim 1:2 in der Champions League gegen Tottenham erlittene Kopfverletzung.

Fehlgriff von Hitz

In den letzten Wochen stand aus Schweizer Sicht oftmals Roman Bürki wegen unglücklicher Interventionen im Mittelpunkt. Den "Bock des Tages" lieferte am Samstag Augsburgs Keeper Marwin Hitz. Der Thurgauer liess im Heimspiel gegen Wolfsburg kurz vor der Pause einen an sich wenig bedrohlichen Schuss von Daniel Didavi passieren.

Das Missgeschick blieb darum ohne Folgen, weil Michael Gregoritsch und Alfred Finnbogason die Partie gegen zehn Wolfsburger (Maximilian Arnold sah in der 11. Minute wegen einer angeblichen Notbremse die Rote Karte) noch drehten. Wolfsburg, das am letzten Wochenende zum ersten Sieg unter Martin Schmidt gelangt war, kassierte im zehnten Pflichtspiel unter dem Walliser Coach die erste Niederlage.

Mehmedi mit Assist

Im Vormarsch befindet sich Bayer Leverkusen. Die seit sieben Spielen ungeschlagene Werkself gewann auswärts gegen Eintracht Frankfurt 1:0 und findet sich als Sechster nun auf einem Europacup-Rang. Zu Kevin Vollands achtem Saisontor (76.) lieferte der wiederum von Beginn weg berücksichtigte Admir Mehmedi die perfekte Flanke.

Schalkes musste sich trotz des Punktgewinns in Dortmund von Leipzig überholen lassen. Die neu im 2. Rang klassierten Sachsen bezwangen Werder Bremen 2:0. Die unterlegenen Hanseaten rutschten wegen Freiburgs erstem Sieg nach drei Niederlagen in Folge (2:1 gegen Mainz) auf den vorletzten Rang ab.

Bundesliga. 13. Runde vom Samstag:

Borussia Dortmund - Schalke 04 4:4 (4:0). - 80'000 Zuschauer. - Tore: 12. Aubameyang 1:0. 18. Stambouli (Eigentor) 2:0. 20. Götze 3:0. 25. Guerreiro 4:0. 61. Burgstaller 4:1. 65. Harit 4:2. 86. Caligiuri 4:3. 94. Naldo 4:4. - Bemerkungen: Dortmund ohne Bürki (verletzt), Schalke ohne Embolo (Ersatz). 72. Gelb-Rote Karte gegen Aubameyang (Foul).

Augsburg - Wolfsburg 2:1 (0:1). - 26'541 Zuschauer. - Tore: 40. Didavi 0:1. 51. Gregoritsch 1:1. 78. Finnbogason 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. 11. Rote Karte gegen Arnold (Wolfsburg/Notbremse).

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0). - 49'000 Zuschauer. - Tor: 76. Volland 0:1. - Bemerkungen: Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz), Leverkusen mit Mehmedi.

Freiburg - Mainz 2:1 (0:0). - Tore: 51. Petersen 1:0. 91. Kath 2:0. 92. Berggreen 2:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (verletzt), Mainz ohne Frei (Ersatz).

RB Leipzig - Werder Bremen 2:0 (1:0). - 40'172 Zuschauer. - Tore: 34. Keita 1:0. 87. Bernardo 2:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot), Bremen ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Bayern München 12/29. 2. RB Leipzig 13/26. 3. Schalke 04 13/24. 4. Borussia Mönchengladbach 12/21. 5. Borussia Dortmund 13/21. 6. Hoffenheim 12/20. 7. Bayer Leverkusen 13/20. 8. Augsburg 13/19. 9. Eintracht Frankfurt 13/19. 10. Hannover 96 13/19. 11. VfB Stuttgart 13/17. 12. Mainz 05 13/15. 13. Hertha Berlin 12/14. 14. Wolfsburg 13/14. 15. SC Freiburg 13/11. 16. Hamburger SV 12/10. 17. Werder Bremen 13/8. 18. 1. FC Köln 12/2.