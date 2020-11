Schalke gewinnt erstmals seit neun Monaten

Seit dem Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Hertha Berlin am 4. Februar war Schalke ohne Erfolg. In der Meisterschaft ist das Team aus Gelsenkirchen seit 22 Partien ohne Sieg. Die nächste Chance, die Durststrecke auch in der Bundesliga zu beenden, bietet sich am Samstag in Mainz.